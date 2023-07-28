Хорошие новости для фронта: в Раде приняли важное для армии решение

Большая часть депутатов проголосовала "за" принятие сразу нескольких важных законопроектов

Верховная Рада Украины поддержала два законопроекта, которые существенно упростят ввоз в Украину антидроновых ружей и высокотехнологичных тепловизоров. Данные товары были освобождены от пошлины и НДС.

Об этом в пятницу, 28 июля, сообщает народный депутат ВР Украины от фракции "Голос" Ярослав Железняк.

По его словам, в пользу данных законопроектов №9467 и №9468 проголосовали 294 и 301 депутатов сразу в целом. Также они проголосовали за то, чтобы сразу подписать эти законопроекты.

"Еще раз спасибо нашей Таможенной службе (и и.о. Председателю), которые очень оперативно включились в помощь и разработку законопроекта", — отметил Железняк.

Отметим, что в феврале текущего года президент Украины Владимир Зеленский подписал законы об отмене пошлин НДС на ввоз в страну беспилотных летательных аппаратов, коллиматоров, приборов ночного видения и тепловизоров. Затем в апреле Верховная Рада отменила НДС и пошлину на ввоз на территорию Украины товаров для обороны.

Также стоит добавить, что антидроновые ружья очень важны для противодействия российским БПЛА, которых россия производит все больше. Многие из них являются серьезной проблемой для Сил обороны Украины, которую весьма трудно решить имеющимися в стране средствами, чтобы на 100% обеспечить им противодействие.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в июне Верховная Рада приняла важный для Вооруженных сил Украины законопроект, касающийся отпусков для военных. Так, защитникам был увеличен период отпусков и теперь им положено 40 дней на отдых.