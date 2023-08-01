Було вже більше 10 замахів: ЗМІ дізналися, який план України на випадок загибелі Зеленського

За Конституцією, якщо президент не може виконувати свої обов’язки, вони покладаються на голову Верховної Ради України

На президента України Володимира Зеленського було здійснено вже не менше 10 серйозних спроб замаху російськими диверсійно-розвідувальними групами, включаючи чеченців та найманців ПВК "Вагнер". Україна має план спадкоємності влади на випадок загибелі президента.

Про це пише Politico.

Зазначається, що зараз ризики для життя Володимира Зеленського нижчі, ніж у перші тижні повномасштабної війни, але ніхто в українському уряді чи парламенті не сумнівається, що небезпека залишається високою.

У статті наголошується, що українські чиновники не хочуть говорити про план дій на випадок загибелі Зеленського, але все ж таки він існує. Минулого року це фактично підтвердив держсекретар США Ентоні Блінкен, коли в одному інтерв’ю заявив, що "українці мають плани" щодо "безперервності уряду".

За Конституцією, якщо президент не може виконувати свої обов’язки, вони покладаються на голову Верховної Ради України. Видання зазначає, що чинний голова ВР Руслан Стефанчук не має особливо високого рейтингу довіри серед населення, але це навряд чи буде проблемою.

"Є сильна команда лідерів і я думаю, що ми побачимо колективний уряд", – моделює ситуацію старший науковий співробітник Євразійського центру Атлантичної ради Адріан Каратницький.

До керівної ради, швидше за все, увійдуть також голова Офісу президента Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та міністр оборони Олексій Резніков. Валерій Залужний залишиться на посаді головнокомандувача.

"Країна досягла точки дуже суттєвої солідарності та національної єдності, тому якби з Зеленським трапилося щось жахливе, це не було б таким вирішальним, як ви думаєте", — зазначив Каратницький.

Він також наголосив, що в Україні створено відпрацьовану адміністративну, військову та дипломатичну машину.

Як повідомляв "Телеграф", у вересні Зеленський може відвідати Нью-Йорк (США), щоби взяти участь у засіданні Генеральної асамблеї ООН.