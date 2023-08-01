Было уже больше 10 покушений: СМИ узнали, каков план Украины на случай гибели Зеленского

По Конституции если президент не может исполнять свои обязанности, они возлагаются на главу Верховной Рады Украины

На президента Украины Владимира Зеленского было совершено уже не менее 10 серьезных попыток покушения российскими диверсионно-разведывательными группами, включая чеченцев и наемников ЧВК "Вагнер". Украина имеет план преемственности власти на случай гибели президента.

Об этом пишет Politico.

Отмечается, что сейчас риски для жизни Владимира Зеленского ниже, чем в первые недели полномасштабной войны, но никто в украинском правительстве или парламенте не сомневается, что опасность остается высокой.

В статье подчеркивается, что украинские чиновники не хотят говорить о плане действий на случай гибели Зеленского, но все же он существует. В прошлом году это фактически подтвердил госсекретарь США Энтони Блинкен, когда в одном интервью заявил, что у "украинцев есть планы" относительно "непрерывности правительства".

По Конституции если президент не может исполнять свои обязанности, они возлагаются на главу Верховной Рады Украины. Издание отмечает, что у действующего главы ВР Руслана Стефанчука нет особо высокого рейтинга доверия среди населения, но это вряд ли будет проблемой.

"Есть сильная команда лидеров, и я думаю, что мы увидим коллективное правительство", – моделирует ситуацию старший научный сотрудник Евразийского центра Атлантического совета Адриан Каратницкий.

В руководящий совет, скорее всего, войдут также глава Офиса президента Андрей Ермак, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и министр обороны Алексей Резников. Валерий Залужный останется в должности главнокомандующего.

"Страна достигла точки очень существенной солидарности и национального единства, поэтому если бы с Зеленским случилось что-то ужасное, это не было бы таким решающим, как вы думаете", — отметил Каратницкий.

Он также подчеркнул, что в Украине создана отработанная административная, военная и дипломатическая машина.

Как сообщал "Телеграф", в сентябре Зеленский может посетить Нью-Йорк (США), чтобы принять участие в заседании Генеральной ассамблеи ООН.