Зеленский выступил на Михайловской площади в Киеве: раздал награды военным и паспорта парням и девушкам (видео)

Президент надеется, что в следующем году этот день украинцы отметят так же в свободной столице, но уже с победой

Сегодня, 28 июля, в День Украинской Государственности президент Украины Владимир Зеленский выступил перед народом с речью на Михайловской площади в Киеве и наградил государственными наградами украинских защитников.

Соответствующее видео было опубликовано в его Telegram-канале.

"День Украинской Государственности. День Крещения Руси. Свободный Киев. Украина, которая никогда не отдаст свою волю. Наши герои, защищающие свободу Украины. Наши ценности. И наше единство – всех украинцев и украинок. Сейчас, как и более тысячи лет назад, наш цивилизационный выбор – единение с миром", — сказал он.

Глава государства подчеркнул, что победа Украины в полномасштабной войне должна быть такой, чтобы любые попытки оккупантов вернуться на нашу землю остались лишь в их фантазиях.

"Мы не верим, что россия не захочет вернуться с агрессией даже после того, как мы выгоним оккупантов со всей нашей земли. Но победа Украины может и должна быть такой, чтобы любые попытки врага вернуться не шли дальше больной фантазии тех сумасшедших, которые вынашивают подобные планы", — заявил президент.

Зеленский также раздал награды военным.

А также гарант выдал паспорта юным украинцам, которым исполнилось 14 лет. Среди них есть и дети украинских военных.

"Дети героев. Дети народа, который не сломать. Дети победившей Украины. Жизнь всегда побеждает. Сегодня имел честь вручить паспорт гражданина Украины ребятам, которые являются поколением, ради которого мы боремся", — отметил он.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Владимир Зеленский во время выездной ставки наградил главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, вручив ему наградной пистолет.