Зеленський виступив на Михайлівській площі у Києві: роздав нагороди військовим й паспорти хлопцям та дівчатам (відео)

Президент сподівається, що наступного року цього дня українці відзначать також у вільній столиці, але вже з перемогою

Сьогодні, 28 липня, у День Української Державності президент України Володимир Зеленський виступив перед народом із промовою на Михайлівській площі у Києві та нагородив державними нагородами українських захисників.

Відповідне відео було опубліковано у його Telegram-каналі.

"День Української Державності. День Хрещення Русі. Вільний Київ. Україна, яка ніколи не віддасть свою волю. Наші герої, які захищають свободу України. Наші цінності. І наша єдність – усіх українців та українок. Зараз, як і понад тисячу років тому, наш цивілізаційний вибір — єднання зі світом", — сказав він.

Глава держави, що перемога України у повномасштабній війні має бути такою, щоб будь-які спроби окупантів повернутися на нашу землю залишились лише у їхніх фантазіях.

"Ми не віримо, що росія не захоче повернутися з агресією навіть після того, як ми виженемо окупантів з усієї нашої землі. Але перемога України може і повинна бути такою, щоб будь-які спроби ворога повернутися не йшли далі за хвору фантазію тих божевільних, які виношують подібні плани", — заявив президент.

Зеленський також роздав нагороди військовим.

А також гарант видав паспорти молодим українцям, яким виповнилося 14 років. Серед них є діти українських військових.

"Діти героїв. Діти народу, який не зламати. Діти Україна, яка переможе. Життя завжди перемагає. Сьогодні мав честь вручити паспорт громадянина України хлопцям, які є поколінням, заради якого ми боремося", — зазначив він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Володимир Зеленський під час виїзної ставки нагородив головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, вручивши йому нагородний пістолет.