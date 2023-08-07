Острів Зміїний. Невідома історія звільнення

Операція тривала понад два місяці

Операція зі звільнення "Зміїного", запам'яталась такими яскравими епізодами, як знищення крейсера "Москва" та парадом потоплених російських кораблів. Але насправді це була втомлива кількамісячна битва на суші, у воді та на морі, у ході якої добре показали себе кмітливість українських військових та, власне, українські розробки: ракети "Нептун" (потопили "Москву") та САУ "Богдана" (переконала росіян на острові накивати п'ятами).

Розбираємо у деталях, як відбувалася операція на основі даних від проєкту "Мапи війни" "Військового курʼєра".

Чому Зміїний важливий

Острів занадто малий, щоб розмістити там якісь війська чи озброєння, але його локація дуже вдала і дозволяє контролювати значну частину північно-західної акваторії Чорного моря.

На момент повномасштабного вторгнення рф на Зміїному було лише 80 військових і не було ППО. Тому вже у перший день вторгнення до острова підійшли спочатку патрульний корабель "Василий Быков", а згодом до нього приєднався крейсер "Москва".

росіяни одразу розмістили на острові розвідку та ППО, що відправити десантників в Одесу і Миколаїв

Після встановлення контролю над Зміїним, окупанти почали перетворювати острів на логістичну базу для проведення десантної операції в Одеській та Миколаївській областях. На території острова розмістилися підрозділи радіоелектронної розвідки та ППО. Вони здійснили кілька спроб висадки десанту в Миколаївській області, однак всі вони були відбиті ЗСУ. Після цього ворожі катери продовжували періодично підходити до дельти Дунаю.

Унеможлививши будь-які спроби росіян здійснити десант в Одеській та Миколаївській областях, українське командування почало розробляти план звільнення Зміїного.

Головна перешкода — парасолька ППО

Головною перепоною на шляху до деокупації острова був ракетний крейсер "Москва", основа системи російського контролю над північно-західною акваторією Чорного моря.Як зазначав командувач ВМС ЗСУ, Олексій Неїжпапа, "Москва" була парасолькою із ППО для росіян, закриваючи для них небо від українських повітряних сил.

Крейсер прикривав небо над Зміїним та відомий вогневою підтримкою російських частин, що діяли у Миколаївській області

І першим кроком стало 13 квітня — тоді ЗСУ отримали інформацію про місце перебування крейсера та поцілили у нього двома українськими протикорабельними ракетами "Нептун". Як наслідок — "Москва" та 360 окупантів пішли на дно. Після цього на деякий час кораблі взагалі перестали наближатися до українського узбережжя. Ліквідація дозволила ЗСУ перейти до наступного етапу плану визволення Зміїного: 26 квітня ударом безпілотника "Байрактар" українські військові знищили пункт управління та зенітно-ракетний комплекс "Стрела-10".

Нальоти "Байрактарів"

Робота ЗСУ була досить послідовною. 30 квітня "Байрактари" повторно відпрацювали по позиціях ворога на Зміїному. Окупаційний контингент не дорахувався:

3 зенітних установок ЗУ-23-2,

одного зенітного ракетного комплексу "Стріла-10",

машини зв'язку,

згоріло 42 російських вояки.

Вже 2 травня після нальоту "Байрактарів" до підводного рейду "Москви" приєдналося два десантно-штурмових катери "Раптор". Втрата цих судин суттєво знизила логістичні спроможності окупантів на острові. "Рапторами" рф перекидала на Зміїний боєприпаси, їжу, воду, особовий склад та вивозила поранених.

"Байрактари" гатили по російських "Рапторах"

Перша спроба висадити десант

Таке знищення ворожих систем ППО породило ідею висадки українського десанту на Зміїний. Вже 7 травня відбулася перша спроба звільнення острова: тоді два українських винищувачі СУ-27 відпрацювали по позиціях окупантів на острові. Наступного дня розпочалася десантна операція під керівництвом ГУР та за участі спецпідрозділу СБУ "Альфа".

Залучили такі сили:

4 гелікоптери МІ-8,

4 гелікоптери МІ-24 .

. На воді їх підтримали 3 малих артилерійських катери "Гюрза-М".

Але операція не принесла очікуваних результатів, оскільки не вдалося повністю подавити ППО противника. Тому зусилля ЗСУ продовжили винищувати окупантів та їх логістику за допомогою "Байрактарів".

8 травня російський десантний катер "Серна" разом із ЗРК "Торен-2" пішов на дно. Після чергових ударів "Байрактарів" компанію їм склали ще 2 російські катери "Раптор". Спантеличений ворог намагався підтягнути на острів резерв, але гелікоптер МІ-8, не встигнувши висадити окупантів, отримав ракету від "Байрактара". 12 травня вже загорілася судно тилового забезпечення "Всеволод Бобров". 17 травня 2 американські ракети "Гарпун" відправили російський буксир-спасатель "Василь Бех" на допомогу крейсеру "Москва".

Вирішальна операція

росіяни почали перекидати на Зміїний ЗРК "Панцирь-С1", "Гради" і "Торнадо Г", ЗРК "Тор-М2" та автотехніку. Тому у ВМС ЗСУ вирішили обстрілювати ворожі об'єкти артилерією. Операція з розгортання самохідних артилерійських установок у плавнях дельти Дунаю мала вирішальне значення у розгромі окупантів на Зміїному. російський контингент був вражений таким ходом ЗСУ.

ЗСУ стріляли по росіянам з "Богдани", артилерію розмістили якомога ближче у дельті Дунаю

Рашистів обстрілювали українською "Богданою", і це був єдиний такий екземпляр української 155-мм САУ. "Військовий курʼєр" також повідомляє, що до найближчої до острова точки узбережжя привезли ще французьку САУ CAESAR, установки РСЗВ "Ураган" та "Верба".

27 червня росіяни втратили "Панцир-С1" та перестали підходити до острова з моря. 30 червня залишки окупантів накивали п’ятами зі Зміїного. ЗСУ лишалося лише знищити рештки російських озброєнь на острові, а 7 липня нога українського військового знову ступила на Зміїний — над островом замайорів державний прапор.

Фото: військовослужбовець Арут Папоян

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в Україні серійно вироблятимуть САУ "Богдана", яка звільняла острів Зміїний. Цю самохідну установку було створено за стандартами НАТО.