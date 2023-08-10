У Куп’янському районі Харківщини оголошено евакуацію населення: що відомо

Люди живуть під обстрілом окупантів

У Куп’янському районі Харківської області оголошено обов’язкову евакуацію.

Про це повідомила Куп’янська районна адміністрація.

"На деокупованих територіях Куп’янського району Харківської області наближених до зони бойових дій починається проведення обов’язкової евакуації населення.

Розпорядження було підписано 9 серпня 2023 року начальником Куп’янської районної військової адміністрації Андрієм Канашевичем", — йдеться в повідомленні.

До списку увійшли 33 населені пункти.

Причини такого рішення у районній адміністрації не уточнювали. Швидше за все, це пов’язано з активізацією противника на цьому напрямі, про що неодноразово повідомляли українські військові.

У зведенні Генерального штабу ЗСУ за минулу добу йшлося, що на Куп’янському напрямку наші захисники успішно відбили атаки російських військ у районі на північ від Синьківки та на північний схід від Іванівки Харківської області. Ворог завдав ударів по 10 населеним пунктам, серед них Дворічна, Масютівка, Петропавлівка, Кучерівка та Кислівка Харківської області.

Раніше "Телеграф" писав про те, що ЗСУ мають успіхи на кількох напрямках.