Час настав: в Україні евакуюють людей з кількох населених пунктів

Влада регіону наразі готує все необхідне для евакуації мирного населення

У Сумській області, де через російські обстріли загинув батько з сином, оголосили евакуацію місцевого населення. Мешканців 5-кілометрової зони вивезуть у безпечне місце.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Володимир Артюх за підсумками Ради оборони Сумської області. Дата початку евакуації наразі не оголошена.

За словами Артюха, необхідність евакуації населення в 5-кілометровій прикордонній зоні виникла вже давно. Влада регіону разом на підставі інформації від військових проаналізувала оперативну обстановку і прийняла рішення про підготовку та проведення евакуації. У безпечні місця вивозитимуть мешканців тих населених пунктів, які розташовані поблизу кордону з росією.

"Постійні артилерійські обстріли прикордонних громад, інтенсивність яких останнім часом суттєво збільшилась, руйнують інфраструктуру, об’єкти забезпечення життєдіяльності, приватні домівки. А головне – гинуть наші люди. Якщо загалом з січня по липень 2023 року від ворожих обстрілів загинуло 35 цивільних осіб, то за останній місяць – 17 людей, з яких 1 дитина, були вбиті російськими військами у прикордонних громадах області. Люди тут не живуть, а виживають – під постійними обстрілами, тижнями, а то й місяцями без світла", — заявив Артюх.

Він додав, що евакуація буде проводитись з відповідним прикриттям військових ЗСУ, аби не наражати жителів на небезпеку. Вона розпочнеться тільки після того, як кожній родині буде роз’яснено їхні права, будуть забезпечені необхідні засоби і ресурси, а також після того, як кожна родина у прикордонних населених пунктах буде готова до переміщення.

До речі, аналогічну заяву раніше зробив і командувач Об'єднаними силами ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв. Він наголосив, що прикордонні населені пункти росіяни регулярно обстрілюють із важкого озброєння. Він закликав усіх, хто живе за 5 км від російського кордону, виїхати в безпечніше місце.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що на Запорізькій АЕС також відбувається евакуація. Окупанти вивезли представників "Росатому", а також дали рекомендації виїхати співробітникам ЗАЕС та бажано у бік окупованого Криму.