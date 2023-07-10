Время подошло: в Украине эвакуируют людей из нескольких населенных пунктов

Власти региона готовят все необходимое для эвакуации мирного населения

В Сумской области, где из-за российских обстрелов погиб отец с сыном, объявили эвакуацию местного населения. Жителей 5-киллометровой зоны вывезут в безопасное место.

Об этом сообщил председатель Сумской ОВА Владимир Артюх по итогам Совета обороны Сумской области. Дата начала эвакуации пока не объявлена.

По словам Артюха, необходимость в эвакуации населения в 5-киллометровой приграничной зоне возникла уже давно. Власти региона вместе на основании информации от военных проанализировали оперативную обстановку и приняли решение о подготовке и проведении эвакуации. В безопасные места будут вывозить жителей тех населенных пунктов, которые расположены вблизи границы с россией.

"Постоянные артиллерийские обстрелы пограничных общин, интенсивность которых в последнее время существенно увеличилась, разрушают инфраструктуру, объекты обеспечения жизнедеятельности, частные дома. А главное – погибают наши люди. Если в целом с января по июль 2023 года от вражеских обстрелов погибли 35 мирных граждан, то за последний месяц — 17 человек, из которых 1 ребенок, были убиты российскими войсками в приграничных общинах области. Люди здесь не живут, а выживают — под постоянными обстрелами, неделями, а то и месяцами без света", — заявил Артюх.

Он добавил, что эвакуация будет проводиться с соответствующим прикрытием военных ВСУ, чтобы не подвергать жителей опасности. Она начнется только после того, как каждой семье будут разъяснены их права, будут обеспечены необходимые средства и ресурсы, а также после того, как каждая семья в приграничных населенных пунктах будет готова к перемещению.

К слову аналогичное заявление ранее сделал и командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев. Он подчеркнул, что приграничные населенные пункты россияне регулярно обстреливают из тяжелого вооружения. Он призвал всех, кто живет в 5 км от российской границы, выехать в более безопасное место.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, на Запорожской АЭС также происходит эвакуация. Оккупанты вывезли представителей "Росатома" , а также дали рекомендации выехать сотрудникам ЗАЭС и желательно в сторону оккупированного Крыма.