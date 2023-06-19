Россияне отказали в эвакуации: число жертв потопа в Олешках может исчисляться сотнями

Действия россиян имеют все признаки геноцида

После подрыва россиянами Каховской ГЭС во временно оккупированных Олешках могли погибнуть сотни украинцев. Их не эвакуировали из-за отсутствия паспортов.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Так, по данным ЦНС, в затопленных Олешках (левобережье Херсонщины) могли погибнуть до 500 человек.

"По предварительным данным, более 500 жителей временно оккупированных Олешек, что на Левобережье Херсонщины, погибли из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС. Люди погибли из-за того, что оккупанты отказали в эвакуации тем, у кого нет российского паспорта", — говорится в сообщении.

В сообщении утверждается, что российские военные просто бросили местных, нарушая все нормы международного гуманитарного права и обычной человечности. Такие действия россиян в отношении гражданских, подчеркивают эксперты, имеют все признаки геноцида и каждый, кто присоединился к издевательствам над украинцами, понесет справедливое наказание.

Напомним, ранее мы писали, что россия не дала разрешения для представителей ООН на посещение захваченных ими районов Херсонской области, которые пострадали из-за теракта на Каховской ГЭС. Тем временем Украина спасает людей даже из неподконтрольных территорий.