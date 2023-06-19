Росіяни відмовили в евакуації: кількість жертв потопу в Олешках може обчислюватися сотнями

Дії росіян мають усі ознаки геноциду

Після підриву росіянами Каховської ГЕС у тимчасово окупованих Олешках могли загинути сотні українців. Їх не евакуювали через відсутність паспортів.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Так, за даними ЦНС, у затоплених Олешках (лівобережжі Херсонщини) могли загинути до 500 людей.

"За попередніми даними, понад 500 жителів тимчасово окупованих Олешок, що на Лівобережжі Херсонщини, загинули через підрив росіянами Каховської ГЕС. Люди загинули через те, що окупанти відмовили в евакуації тим, хто не має російського паспорта", — йдеться у повідомленні.

У повідомленні стверджується, що російські військові просто покинули місцевих, порушуючи всі норми міжнародного гуманітарного права та звичайної людяності. Такі дії росіян щодо цивільних, наголошують експерти, мають усі ознаки геноциду і кожен, хто приєднався до знущань з українців, понесе справедливе покарання.

Нагадаємо, раніше ми писали, що росія не дала дозволу для представників ООН на відвідування захоплених ними районів Херсонської області, які постраждали через теракт на Каховській ГЕС. Тим часом Україна рятує людей навіть із непідконтрольних територій.