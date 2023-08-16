Ув’язнена в росії українка написала Зеленському пронизливого листа (фото)

У червні дівчині продовжили арешт на три місяці

Українка та кримська татарка Леніє Умерова, яку затримали в росії у 2022 році під час спроби відвідати хворого батька в Криму та помістили до Лефортівського СІЗО, написала листа президенту України Володимиру Зеленському.

Про це на своїй сторінці у Facebook розповів брат українки Азіз Умеров.

"Шановний Володимире Олександровичу, вітаю Вас! Мене звуть Умерова Лініє, я громадянка України та кримська татарка. Цей лист я пишу Вам як політична ув’язнена з Лефортівського СІЗО", — написала Леніє Умерова.

У листі вона розповіла, що на початку зими минулого року вона намагалася проїхати до Криму до свого хворого батька, проте "на в’їзді на територію рф її затримали бандитським чином". Через пів року, у травні 2023 року, її звинуватили у шпигунстві.

"Сьогодні я хочу написати про найголовніше. Зараз наше суспільство переживає складні часи й бореться за свої права на розвиток і життя. І всі ми, громадяни України, кожен на своєму місці, мужньо відстоюємо найцінніше, що у нас є — наша гідність і свободу. Фундамент, закладений попередніми поколіннями та закріплений на власному досвіді. Слова, які для кожного з нас стали на рівні базових потреб, які ми відстоюємо!", — йдеться у листі українки.

Дівчина подякувала президентові за те, що він, як лідер суверенної демократичної країни, показує на власному прикладі, що слова "свобода" і "гідність" не мають ціни.

Водночас брат Умерової зазначив, що росіяни призначили щодо Леніє судово-психіатричну експертизу.

"Строк цієї експертизи, методи та спосіб проведення залишаються невідомими. Адвокати систематично навідуються до Леніє і намагаються тримати ситуацію під контролем наскільки це можливо. Під час останнього візиту Боджек передала листа, адресованого президенту України", — сказав він.

Передісторія

4 грудня 2022 року Лінія намагалася виїхати з Києва до тимчасово окупованого Криму, щоб відвідати онкохворого батька, стан якого погіршився. Її затримали під час перетину грузино-російського кордону нібито за порушення правил режимної зони. Удома березня вона перебувала у Центрі тимчасового утримання іноземців біля Владикавказу. Потім у ніч проти 16 березня дівчину випустили. Її біля входу чекав автомобіль із чотирма чоловіками. Вони схопили її, одягли на голову пакет і відвезли до незнайомого району Владикавказу.

Майже одразу її затримав патрульні поліції нібито за "непідкорення". Потім 27 березня їй присудили адміністративний арешт за "непідкорення розпорядженню співробітника поліції". Причиною продовження її арешту став той факт, що дівчина не повернула співробітникам телефон після розмови з батьком.

9 квітня термін утримання Умерової минув, але вже через два дні суд призначив третій арешт на 15 діб. Цього разу її звинуватили у тому, що вона нібито відмовилася вийти з авто на вимогу поліцейського. 26 квітня суд Владикавказу знову заарештував Умерову на 15 діб. Причиною вкотре стала "непокора".

Вже травні Лефортівський суд москви заарештував Умерову за підозрою у шпигунстві. У червні їй продовжили арешт три місяці.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Криму затримали вебкам-модель, яка у прямому ефірі розкритикувала російських військових. Через те, що дівчина не підтримує війну в Україні, розв’язану росіянами, їй інкримінували "поширення фейків про армію росії".