Заключенная в рф украинка написала Зеленскому пронзительное письмо (фото)

В июне девушке продлили арест на три месяца

Украинка и крымская татарка Ление Умерова, которую задержали в россии в 2022 году при попытке навестить больного отца в Крыму и поместили в Лефортовское СИЗО, написала письмо президенту Украину Владимиру Зеленскому.

Об этом на своей странице в Facebook рассказал брат украинки Азиз Умеров.

"Уважаемый Владимир Александрович, приветствую Вас! Меня зовут Умерова Ление, я гражданка Украины и крымская татарка. Это письмо я пишу Вам как политическая заключенная из Лефортовского СИЗО", — написала Ление Умерова.

В письме она рассказала, что в начале зимы прошлого года она пыталась проехать к Крым к своему больному отцу, однако "на въезде на территорию рф ее задержали бандитским образом". Спустя полгода, в мае 2023 года, ее обвинили в шпионаже.

"Сегодня я хочу написать о самом главном. Сейчас наше общество переживает сложные времена и борется за свои права на развитие и жизнь. И все мы, граждане Украины, каждый на своем месте, мужественно отстаиваем самое ценное, что у нас есть — наше достоинство и свободу. Фундамент, заложенный предыдущими поколениями и закрепленный на собственном опыте. Слова, которые для каждого из нас стали на уровне базовых потребностей, которые мы отстаиваем!", — говорится в письме украинки.

Девушка поблагодарила президента за то, что он, как лидер суверенной демократической страны показывает на собственном примере, что у слов "свобода" и "достоинство" нет цены.

В то же время брат Умеровой отметил, что россияне назначили в отношении Ление судебно-психиатрическую экспертизу.

"Срок этой экспертизы, методы и способ проведения остаются неизвестными. Адвокаты систематически наведываются к Ление и пытаются держать ситуацию под контролем насколько это возможно. Во время последнего визита Боджек передала письмо, адресованное президенту Украины", — сказал он.

Предыстория

4 декабря 2022 года Ление пыталась выехать из Киева во временно оккупированный Крым, чтобы навестить онкобольного отца, состояние которого ухудшилось. Ее задержали при пересечении грузино-российской границы якобы за нарушение правил режимной зоны. Дома марта она находилась в Центре временного содержания иностранцев возле Владикавказа. Затем в ночь на 16 марта девушку выпустили. Ее у входа ждал автомобиль с четырьмя мужчина. Они схватили ее, надели на голову пакет и увезли в незнакомый район Владикавказа.

Почти сразу ее задержал патрульны полиции якобы за "неповиновение". Затем 27 марта ей присудили административный арест за "неподчинение распоряжению сотрудника полиции". Причиной продления ее ареста стал тот факт, что девушка не вернула сотрудникам телефон, после разговора с отцом.

9 апреля срок содержание Умеровой истек, но уже спустя два дня суд назначил третий арест на 15 суток. На сей раз ее обвини в том, что она якобы отказалась выйти из авто по тебованию полицейского. 26 апреля суд Владикавказа снова арестовал Умерову на 15 суток. Причиной в который раз стало "неповеновение".

Уже в мае Лефортовский суд москвы арестовал Умерову по подозрению в шпионаже. В июне ей продлили арест на три месяца.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Крыму задержали вебкам-модель, которая в прямом эфире раскритиковала российских военных. Из-за того, что девушка не поддерживает войну в Украине, развязанную россиянами, ей инкриминировали "распространение фейков про армию россии".