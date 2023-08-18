Напали в центрі міста: в Україні намагалися вбити заступника голови податкової служби (фото)

Замовники — це схемники, що втратили "бізнес"

На заступника голови Державної податкової служби Євгена Сокура було скоєно замах на вбивство. Його вдалося врятувати завдяки злагодженим діям карного розшуку.

Про це у п’ятницю, 18 серпня, у своєму Telegram-каналі повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев.

"З вчора почали просочуватися окремі чутки, але поліція просила не розголошувати до ранку жодної інформації. До ранку. Тому відповім усім одночасно зараз. Так, учора о 7.50 стався замах на вбивство заступника Голови ДПС України Євгена Сокура. Напад у центрі міста", — зазначив він.

За словами Гетьманцева, було встановлено, що замовники — це схемники, які втратили "бізнес" і перейшли межу. Врятувати Сокура вдалося завдяки чудовій роботі карного розшуку.

"Низький уклін професіоналам з Департаменту карного розшуку Нацполу! Зловмисники – виконавці затримані та дають покази на замовників. Якщо ви раптом хотіли дізнатися чому протистоїть і з чим бореться податкова щодня – з цими злодіями: конвертаторами, корупціонерами – кланами, які понад 30 років. І хребет яким ми ламаємо. Щодня. І ми точно не зупинимося", — додав Гетьманцев.

Що відомо про Євгена Сокура

У квітні 2018 року він не пройшов відбір на посаду голови департаменту економічного аналізу. Тоді це місце посіла Марина Баряхтар. Однак через кілька днів вона нібито відмовилася від посади, і переможцем тоді був оголошений Сокур. 7 травня цього року він стає в. о. заступника голови Державної податкової служби

Варто відзначити, що у відкритих джерелах практично немає інформації з біографії Сокура, а також його фотографій. На сайті Державної податкової служби інформацію про нього ще не було опубліковано.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що син колишнього депутата від забороненої ОПЗЖ організував замах на вбивство одного із депутатів. Виконавцям він обіцяв заплатити 8500 доларів.