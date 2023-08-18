Напали в центре города: в Украине пытались убить замглаву налоговой службы (фото)

Заказчики — это схемщики, потерявшие "бизнес"

На заместителя председателя Государственной налоговой службы Евгения Сокура было совершено покушение на убийство. Его удалось спасти благодаря слаженными действиями уголовного розыска.

Об этом в пятницу, 18 августа, в своем Telegram-канале сообщил председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

"Со вчера начали просачиваться отдельные слухи, но полиция просила не разглашать до утра никакой информации. До утра. Поэтому отвечу всем одновременно сейчас. Так, вчера в 7.50 произошло покушение на убийство заместителя Председателя ГНС Украины Евгения Сокура. Нападение в центре города", — отметил он.

По словам Гетманцева, было установлено, что заказчики — это схемщики, потерявшие "бизнес" и перешедшие грань. Спасти Сокура удалось благодаря отличной работе уголовного розыска.

"Низкий поклон профессионалам из Департамента уголовного розыска Нацпола! Злоумышленники – исполнители задержаны и дают показы на заказчиков. Если вы вдруг хотели узнать чему противостоит и с чем борется налоговая ежедневно – с этими ворами: конвертаторами, коррупционерами – кланами, которые сосут кровь нашей страны более 30 лет. И хребет которым мы ломаем. Каждый день. И мы точно не остановимся", — добавил Гетманцев.

Что известно о Евгение Сокуре

В апреле 2018 года он не прошел отбор на должность главы департамента экономического анализа. Тогда это место заняла Марина Баряхтар. Однако спустя несколько дней она якобы отказалась от должности и победителем тогда был объявлен Сокур. 7 мая этого года он становится и. о. заместителя председателя Государственной налоговой службы.

Стоит отметить, что в открытых источниках практически нет никакой информации из биографии Сокура, а также его фотографий. На сайте Государственной налоговой службы информация о нем еще не была опубликована.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что сын бывшего депутата от запрещенной ОПЗЖ организовал покушение на убийство одного из депутатов. Исполнителям он обещал заплатить 8500 долларов.