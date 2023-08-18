Туреччина збудує другий корвет для України: де зараз знаходиться перший

Про терміни передачі корвету не повідомляється

Українські Військово-морські сили матимуть ще один корвет типу "Ada" турецького виробництва.

Як повідомили у прес-службі ВМС, закладка корабля відбулася на одному із суднобудівних підприємств у Стамбулі.

Там уточнили, що зараз у Туреччині з візитом перебувають начальник штабу Військово-морських сил ЗС України віце-адмірала Андрій Тарасов та заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов.

"Всі роботи здійснюється вчасно відповідно до графіків та укладених договорів", — додали в міністерстві.

Інших подробиць у відомстві наразі не озвучували.

Цікаво, що у жовтні Туреччина спустила на воду перший український корвет класу ADA "Гетьман Іван Мазепа". Його будівництво розпочалося у Туреччині у вересні 2021 року.

Раніше була інформація про те, що до кінця 2022 року корабель із частковим оснащенням мали доставити в Україну на добудову. Вже в липні командувач Військово-Морських Сил Збройних Сил України віце-адмірал Олексій Неїжпапа заявив, що корвет увійде до складу українського військового флоту наступного року.

За даними Міноборони, корвет класу Ada для ВМС ЗСУ оснащений протикорабельним ракетним комплексом Harpoon, зенітно-ракетним комплексом VL MIKA, артилерійським озброєнням, кулеметами, торпедними гранатами, навігацією Vision Master.

Раніше "Телеграф" писав про те, що нещодавно росіяни обстріляли турецьке судно.