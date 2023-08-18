Туреччина збудує другий корвет для України: де зараз знаходиться перший
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Про терміни передачі корвету не повідомляється
Українські Військово-морські сили матимуть ще один корвет типу "Ada" турецького виробництва.
Як повідомили у прес-службі ВМС, закладка корабля відбулася на одному із суднобудівних підприємств у Стамбулі.
Там уточнили, що зараз у Туреччині з візитом перебувають начальник штабу Військово-морських сил ЗС України віце-адмірала Андрій Тарасов та заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов.
"Всі роботи здійснюється вчасно відповідно до графіків та укладених договорів", — додали в міністерстві.
Інших подробиць у відомстві наразі не озвучували.
Цікаво, що у жовтні Туреччина спустила на воду перший український корвет класу ADA "Гетьман Іван Мазепа". Його будівництво розпочалося у Туреччині у вересні 2021 року.
Раніше була інформація про те, що до кінця 2022 року корабель із частковим оснащенням мали доставити в Україну на добудову. Вже в липні командувач Військово-Морських Сил Збройних Сил України віце-адмірал Олексій Неїжпапа заявив, що корвет увійде до складу українського військового флоту наступного року.
За даними Міноборони, корвет класу Ada для ВМС ЗСУ оснащений протикорабельним ракетним комплексом Harpoon, зенітно-ракетним комплексом VL MIKA, артилерійським озброєнням, кулеметами, торпедними гранатами, навігацією Vision Master.
Раніше "Телеграф" писав про те, що нещодавно росіяни обстріляли турецьке судно.