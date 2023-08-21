Субсидії на оплату газу: кому з українців надається 100-відсоткова знижка

Знижка йде на весь обсяг газу

Деяким українцям сплачують субсидію, щоб покрити витрати на оплату комунальних послуг. При цьому є громадяни, які можуть розраховувати на 100% знижку при оплаті рахунків за газ.

Як пише "Газправда", на повну компенсацію під час оплати таких платіжок можуть розраховувати п’ять категорій українців. Вони прописані у Законі України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

Про кого йдеться:

особа з інвалідністю внаслідок війни – 100%;

члени сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни – 100%;

особа з особливими заслугами перед Батьківщиною – 100%;

батьки померлої особи з особливими заслугами – 100%;

вдова (вдівець) особи з особливими заслугами – 100%.

Також важливо уточнити, що знижка на газ надається не за весь спожитий обсяг газу. Її виділяють лише на соціальну норму, яка розраховується окремо кожному за домогосподарства. Така норма залежить від кількості членів сім’ї пільговика, що проживають у домогосподарстві, а також від виду споживання природного газу.

Раніше "Телеграф" писав про те, що українці можуть дізнатися про призначення субсидії чи відмову в ній не виходячи з дому.