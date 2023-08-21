Україна будує новий водогін після теракту на Каховській ГЕС: першу нитку вже запущено (фото)

Ланка "Інгульець — Кряжево" складається з чотирьох ниток

В Україні завершили будівництво першої нитки водопроводу, який має забезпечити чверть населення Кривого Рогу водою, що залишилася без неї внаслідок російського теракту на Каховській ГЕС.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства розвитку.

"Сьогодні запрацювала перша нитка на ділянці "Інгулець – Кряжеве" магістрального водогону, який за дорученням Президента Володимира Зеленського почали будувати на третій день теракту на Каховській ГЕС", — йдеться у повідомленні.

Там пояснили, що для запуску першої ланки вода з річки Інгулець подається насосною станцією до підземного трубопроводу. Далі відкритим каналом потрапляє до Південного водосховища і подається мешканцям Кривого Рогу. Цей процес триватиме до 10 днів.

Загалом ланка "Інгулець — Кряжеве" складається з чотирьох ниток, запуск решти трьох має відбутися на початку осені.

У Міністерстві також нагадали, що після теракту на Каховській ГЕС перебої з водопостачанням мають близько мільйона українців. У деяких населених пунктах воду підвозять цистернами, а питну воду люди купують у пляшках.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що стало достеменно відомо, чи можна відновити Каховську ГЕС.