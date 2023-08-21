Украина строит новый водопровод после теракта на Каховской ГЭС: первая нить уже запущена (фото)

Звено "Ингулец — Кряжево" состоит из четырех нитей

В Украине завершили строительство первой нитки водопровода, который должен обеспечить четверть населения Кривого Рога водой, оставшегося без неё в результате российского теракта на Каховской ГЭС.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития.

"Сегодня заработала первая нить на участке Ингулец – Кряжево магистрального водопровода, который по поручению Президента Владимира Зеленского начали строить на третий день теракта на Каховской ГЭС", — говорится в сообщении.

Там объяснили, что для запуска первого звена вода из реки Ингулец подается насосной станцией в подземный трубопровод. Далее по открытому каналу попадает в Южное водохранилище и подается жителям Кривого Рога. Этот процесс продлится до 10 дней.

В целом звено "Ингулец — Кряжево" состоит из четырех нитей, запуск остальных трех должен состояться в начале осени.

В Министерстве также напомнили, что после теракта на Каховской ГЭС перебои с водоснабжением имеют около миллиона украинцев. В некоторых населенных пунктах воду подвозят цистернами, а питьевую воду люди покупают в бутылках.

Напомним, ранее мы писали о том, что стало точно известно, можно ли восстановить Каховскую ГЭС.