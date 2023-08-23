"Кримська платформа" розпочинає роботу: які питання розглянуть на саміті та чого чекати Україні

Обговорюватиметься підтримка партнерів у питаннях реінтеграції півострова після війни

У середу, 23 серпня, розпочинається третій міжнародний саміт "Кримська платформа", який пройде у гібридному форматі (учасники будуть присутні як особисто, так і онлайн), щоб у ньому могли взяти участь більше представників різних країн. Він присвячений майбутньому наразі окупованого росією Криму та проблемі безпеки в Чорному морі.

Зустріч учасників 23 серпня буде присвячена питанням територіальної цілісності, майбутньому півострова після деокупації та гуманітарній політиці. Ще однією ключовою темою буде безпека в Азово-Чорноморському регіоні як головна складова роботи зернових коридорів. Перший заступник глави МЗС України Еміне Джапарова повідомила, що саміт розвиватиметься навколо двох сигналів.

"Жодної торгівлі навколо Криму не може бути, оскільки Крим є інтегральною частиною України, і друге, що Україна сама вирішуватиме шлях деокупації півострова", – зазначила вона.

Джапарова додала, що президент Володимир Зеленський ініціював обговорення на саміті внутрішньополітичного треку питань. На другій панелі представники різних міністерств України представлять бачення відновлення Криму після війни.

Третя панель переговорів стосуватиметься питань гуманітарної політики. Йтиметься про демографічну ситуацію на півострові, порушення прав людини, примусову паспортизацію окупантами громадян України.

Варто зазначити, що на першу "Кримську платформу" (2021) приїхали представники 47 країн. Під час другого саміту (2022) вдалося зібрати 60 учасників. За словами Джапарової, цього року до саміту приєднаються ще чотири нові країни, але вона не уточнила, які саме.

Постійна представниця президента в АР Крим Таміла Ташева розповіла, чого Україна чекає від саміту. Насамперед це підтримка партнерів у питаннях реінтеграції півострова після війни. Зокрема йдеться про економічний бік питання. Також обговорюватиметься безпека в Азовському та Чорному морях.

"Ми це обов’язково маємо обговорити. Тому що всі питання, які пов’язані, у тому числі із зерновими коридорами, вони пов’язані з безпекою в Азово-Чорноморському регіоні", – наголосила вона.

Голова Комітету Верховної Ради з правової політики Денис Маслов заявив, що завдання України на "Кримській платформі" – привернути максимальну увагу до проблеми деокупації Криму.

"Кримська платформа спрямована на те, щоб у світі була єдина позиція щодо того, що Крим буде, має бути та може бути звільнений та деокупований. І це складова Формули миру нашого президента Володимира Зеленського. Інакше не буде", – резюмував він.

Як повідомляв "Телеграф", для участі у саміті "Кримська платформа" в Україну вже прибули президент Угорщини Каталіна Новак та прем’єр Молдови Дорін Речан. У рамках візиту у них заплановано низку інших робочих зустрічей.