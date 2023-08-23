"Крымская платформа" начинает работу: какие вопросы рассмотрят на саммите и чего ждать Украине

Будет обсуждаться поддержка партнеров в вопросах реинтеграции полуострова после войны

В среду, 23 августа, начинается третий международный саммит "Крымская платформа", который пройдет в гибридном формате (участники будут присутствовать как лично, так и онлайн), чтобы в нем могли принять участие больше представителей разных стран. Он посвящен будущему пока оккупированного россией Крыма и проблеме безопасности в Черном море.

Встреча участников 23 августа будет посвящена вопросам территориальной целостности, будущему полуострова после деоккупации и гуманитарной политике. Еще одной ключевой темой будет безопасность в Азово-Черноморском регионе, как главной составляющей работы зерновых коридоров. Первый заместитель главы МИД Украины Эмине Джапарова сообщила, что саммит будет развиваться вокруг двух сигналов.

"Никакой торговли вокруг Крыма не может быть, поскольку Крым является интегральной частью Украины, и второе, что Украина сама будет решать путь деоккупации полуострова", – отметила она.

Джапарова добавила, что президент Владимир Зеленский инициировал обсуждение на саммите внутренне-политического трека вопросов. На второй панели представители различных министерств Украины представят видение восстановления Крыма после войны.

Третья панель переговоров будет касаться вопросов гуманитарной политики. Речь пойдет о демографической ситуации на полуострове, нарушениях прав человека, принудительной паспортизации оккупантами граждан Украины.

Стоит отметить, что на первую "Крымскую платформу" (2021 год) приехали представители 47 стран. Во время второго саммита (2022 год) удалось собрать 60 участников. По словам Джапаровой, в этом году к саммиту присоединится еще четыре новых страны, но она не уточнила, какие именно.

Постоянная представительница президента в АР Крым Тамила Ташева, рассказала, чего Украина ждет от саммита. Прежде всего, это поддержка партнеров в вопросах реинтеграции полуострова после войны. В частности речь идет об экономической стороне вопроса. Также будет обговариваться безопасность в Азовском и Черном морях.

"Мы это обязательно должны обсудить. Потому что все вопросы, которые связаны, в том числе, с зерновыми коридорами, они связаны с безопасностью в Азово-Черноморском регионе", – подчеркнула она.

Глава Комитета Верховной Рады по правовой политике Денис Маслов заявил, что задача Украины на "Крымской платформе" – привлечь максимальное внимание к проблеме деоккупации Крыма.

"Крымская платформа направлена на то, чтобы в мире была единая позиция относительно того, что Крым будет, должен быть и может быть освобожден и деоккупирован. И это составляющая Формулы мира нашего президента Владимира Зеленского. По-другому не будет", – резюмировал он.

Как сообщал "Телеграф", для участия в саммите "Крымская платформа" в Украину уже прибыли президент Венгрии Каталина Новак и премьер Молдовы Дорин Речан. В рамках визита у них запланирован ряд других рабочих встреч.