Зеленский подтвердил дату проведения "Крымской платформы" и анонсировал первого важного гостя

Саммит пройдет в гибридном формате

Следующий саммит "Крымская платформа" состоится 23 августа, о чем уже сообщалось ранее. Именно в этот день он также проходил и в прошлом году.

Теперь дату проведения саммита подтвердил президент Украины Владимир Зеленский.

По словам главы государства, на саммит уже пригласили премьер-министра Нидерландов Марка Рютте. О присутствии в переговорах других гостей президент ничего не сообщил.

"Важно, что Нидерланды присоединились к декларации "Большой семерки" о гарантиях безопасности для нашего государства, и мы обсудили, как именно эти гарантии можно детализировать на двустороннем уровне. Кроме того, я пригласил Марка принять участие в саммите нашей Крымской платформы на уровне лидеров — этот саммит состоится уже 23 августа", — сказал он.

Для справки. Саммит "Крымская платформа" проводится по инициативе Украины. Главная его тема — вопрос освобождения Крымского полуострова. Впервые саммит провели в 2021 году, в нем приняли участие 43 страны. В 2022 году саммит собрал около шестидесяти представителей иностранных государств. На нем европейские политики высказали однозначное мнение о принадлежности Крыма к нашей территории.

В 2021 году саммит "Крымская платформа" проводился в Киеве, а уже год спустя его решили провести в онлайн-формате из-за начала полномасштабной войны. Ранее в МИД Украины отмечали, что саммит в 2023 году пройдет в гибридном формате.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в Офисе президента заявили, что Украина после встречи в Саудовской Аравии намерена провести два саммита по "формуле мира", один из которых при участии россии.