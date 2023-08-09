Зеленський підтвердив дату проведення "Кримської платформи" та анонсував першого важливого гостя

Саміт пройде у гібридному форматі

Наступний саміт "Кримська платформа" відбудеться 23 серпня, про що вже повідомлялося раніше. Саме в цей день він також проходив минулого року.

Наразі дату проведення саміту підтвердив президент України Володимир Зеленський.

За словами глави держави, на саміт уже запросили прем’єр-міністра Нідерландів Марка Рютте. Про присутність у переговорах інших гостей президент нічого не повідомив.

"Важливо, що Нідерланди приєдналися до декларації "Великої сімки" щодо гарантій безпеки для нашої держави, і ми обговорили, як саме ці гарантії можна деталізувати на двосторонньому рівні. Крім того, я запросив Марка взяти участь у саміті нашої Кримської платформи на рівні лідерів — цей саміт відбудеться вже 23 серпня", — сказав він.

Для довідки. Саміт "Кримська платформа" проводиться з ініціативи України. Головна його тема – питання звільнення Кримського півострова. Вперше саміт провели у 2021 році, у ньому взяли участь 43 країни. У 2022 році саміт зібрав близько шістдесяти представників іноземних держав. На ньому європейські політики висловили однозначну думку щодо приналежності Криму до нашої території.

У 2021 році саміт "Кримська платформа" проводився в Києві, а вже через рік його вирішили провести в онлайн-форматі через початок повномасштабної війни. Раніше у МЗС України зазначали, що саміт у 2023 році пройде у гібридному форматі.

Раніше "Телеграф" писав про те, що в Офісі президента заявили, що Україна після зустрічі в Саудівській Аравії має намір провести два саміти з "формули світу", один з яких за участю росії.