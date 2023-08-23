Покупки через OLX стануть платними, але не всі: є одна важлива умова

У компанії вважають таке нововведення справедливим та взаємовигідним механізмом для забезпечення подальшого функціонування платформи

Одна з найбільших в Україні платформ безкоштовних оголошень OLX запроваджує комісію за успішні угоди у розмірі 1% + 10 гривень від суми замовлення. Вона поширюється на всіх користувачів та категорії товарів.

Комісія застосовуватиметься при оформленні через послугу "OLX Доставка"і лише за умови успішної угоди. Про це пише "Телеграф", публікуючи повідомлення з розсилки OLX своїм користувачам.

" Що таке "Комісія OLX"? Це оплата, яка використовується з метою покращення досвіду користування платформою в рамках послуги "OLX Доставка". Вона поширюється на всі угоди "OLX Доставка" і знімається лише у разі успішної угоди", — йдеться у повідомленні.

У компанії пояснили, що перевага даного нововведення полягає в тому, що клієнту не потрібно витрачати гроші на доставку та повернення товару, якщо покупець відмовиться від нього або не доведеться за ним у відділення пошти. Якщо угода не завершиться успішно, Комісія OLX зніматися не буде.

" Чому ми запроваджуємо комісію? Ми прагнемо забезпечити прозору систему оплати за користування OLX. Оплата комісії передбачена лише за успішні угоди, тому це справедливий та взаємовигідний механізм для забезпечення подальшого функціонування платформи", — зазначили у повідомленні.

Варто зазначити, що з 20 липня компанія почала тестувати зняття комісії у розмірі 1% + 10 гривень за завершення успішних угод. Потім 1 серпня тестування отримало розширення. Спочатку комісія поширюється не на всіх користувачів та категорії товарів, а лише оголошень у кількох розділах: інструменти, предмети інтер’єру, а також продукти харчування та напої. Незабаром було додано розділ "Будинок і сад".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що горе-бізнесмени навесні 2023 спробували продати на OLX частини метеорита з потоку Лірід за 10 000 грн. Напередодні цей космічний об’єкт увійшов у верхні шари атмосфери та вибухнув так яскраво, що жителі Києва та області спостерігали неймовірне видовище.