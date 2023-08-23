Покупки через OLX станут платными, но не все: есть одно важное условие

В компании считают такое нововведение справедливым и взаимовыгодным механизмом для обеспечения дальнейшего функционирования платформы

Одна из крупнейших в Украине платформ бесплатных объявлений OLX вводит комиссию за успешные сделки в размере 1% + 10 гривен от суммы заказа. Она распространяется на всех пользователей и категории товаров.

Комиссия будет применяться при оформлении через услугу "OLX Доставка" и исключительно при условии успешной сделки. Об этом пишет "Телеграф", публикуя сообщение из рассылки OLX своим пользователям.

"Что такое "Комиссия OLX"? Это оплата, которая используется с целью улучшения опыта пользования платформой в рамках услуги "OLX Доставка". Она распространяется на все сделки "OLX Доставка" и снимается только в случае успешной сделки", — говорится в сообщении.

В компании объяснили, что преимущество данного нововведения заключается в том, что клиенту не нужно тратить деньги на доставку и возврат товара, если покупатель откажется от него или вовсе не придется за ним в отделение почты. Если сделка не завершится успешно, "Комиссия OLX" сниматься не будет.

"Почему мы вводим комиссию? Мы стремимся обеспечить прозрачную систему оплаты за пользование OLX. Оплата комиссии предусмотрена только за успешные сделки, поэтому это справедливый и взаимовыгодный механизм для обеспечения дальнейшего функционирования платформы", — отметили в сообщении.

Стоит отметить, что с 20 июля компания начала тестировать снятие комиссии в размере 1% + 10 гривен за завершение успешных сделок. Затем 1 августа тестирование получило расширение. Изначально комиссия распространяется не на всех пользователей и категории товаров, а только объявлений в нескольких разделах: инструменты, предметы интерьера, а также продукты питания и напитки. Вскоре был добавлен раздел "Дом и сад".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что горе-бизнесмены весной 2023 года попытались продать на OLX части метеорита из потока Лирид за 10 000 грн. Накануне этот космический объект вошел в верхние слои атмосферы и взорвался так ярко, что жители Киева и области наблюдали невероятное зрелище.