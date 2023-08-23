Помилок було достатньо: Зеленський зробив відверте зізнання "Телеграфу"

Відповідь глави держави була короткою

Президент України Володимир Зеленський зізнався, що за час повномасштабної війни він зробив "достатньо" помилок. А ось головної його перемоги ще не сталося.

Так під час пресконференції в рамках Кримської платформи кореспондент "Телеграфа" Ярослав Жарєнов поставив президенту питання про його головну особисту перемогу за півтора роки війни та про його головні поразки. Відповідь Зеленського була короткою і звучала наступним чином:

"Не можу (назвати — Ред.). Тому що перемоги головної моєї немає, а помилок було достатньо".

Нагадаємо, що під час цієї пресконференції Зеленський також відповів американським експертам, які критикують ЗСУ за їхню тактику контрнаступу. Відповідь була досить жорсткою і вичерпною.

Також ми повідомляли про те, що Зеленський заявив, що військові просять його мобілізувати більше людей. Однак він також додав, що виходячи із звернення військових варто розуміти, що питання нормальної роботи військкоматів та оперативного проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) є дуже важливими. Спершу, за словами Зеленського, потрібно вирішити всі наявні проблеми, після чого вже розпочинати розмови про те, чи варто збільшувати мобілізацію.