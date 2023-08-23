Ошибок было достаточно: Зеленский сделал откровенное признание "Телеграфу"

Ответ главы государства был краток

Президент Украины Владимир Зеленский признался, что за время полномасштабной войны он сделал "достаточно" ошибок. А вот главной его победы еще не случилось.

Так во время пресс-конференции в рамках Крымской платформы главный редактор "Телеграфа" Ярослав Жаренов задал президенту вопрос о его главной личной победе за полтора года войны и о его главных поражениях. Ответ Зеленского был краток и звучал следующим образом:

"Не могу (назвать — Ред.). Потому, что победы главной моей нет, а ошибок было достаточно".

Напомним, что во время данной пресс-конференции Зеленский также ответил американским экспертам, которые критикуют ВСУ за их тактику контрнаступления. Ответ был достаточно жестким и исчерпывающим.

Также мы что сообщали о том, что Зеленский заявил, что военные просят его мобилизовать больше людей. Однако он также добавил, что исходя из обращения военных стоит понимать, что вопросы нормальной работы военкоматов и оперативного прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК) очень важны. Сперва, по словам Зеленского, нужно решить все имеющиеся проблемы, после чего уже начинать разговоры о том, стоит ли увеличивать мобилизацию.