Крим не буде центром туризму після звільнення: Зеленський про долю півострова

Україна має намір звільнити Крим від російських окупантів. Володимир Зеленський уже повідомив, яке майбутнє чекає звільнений півострів

В Україні триває деокупація територій, захоплених під час повномасштабного вторгнення рф. Раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявляв, що твердо вирішив звільнити Крим від росіян, незважаючи на можливу незгоду союзників. Український генерал пообіцяв зробити це, як тільки буде можливість.

Президент України Володимир Зеленський вже зробив заяву щодо майбутнього Криму після деокупації, наголосивши, що не варто розраховувати, ніби український півострів стане туристичною оазою.

"Крим після деокупації буде "туристичною оазою" — це не правда. Флот буде, військовий захист українського Криму буде. Ніхто більше не дозволить мати можливість знову окупувати Крим", — наголосив Зеленський.

Володимир Зеленський розповів, що буде з Кримом після деокупації

Він конкретизував, що після відновлення контролю над Кримським півостровом Збройні Сили України та інші складові сил безпеки і оборони будуть розміщені і діятимуть на території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя з урахуванням необхідності забезпечення безпеки України та всього Азово-Чорноморського регіону. Безпека міжнародного цивільного судноплавства в Азово-Чорноморському регіоні може бути гарантована тільки після деокупації Кримського півострова і за участю України.

Крім того, зі слів президента, спільно з країнами НАТО вже готується союз "країн Чорноморського узбережжя" для спільного захисту від рф.

Раніше "Телеграф" писав, що очільник оборонного відомства дав позитивний прогноз щодо деокупації Криму.