Крым не будет центром туризма после освобождения: Зеленский о судьбе полуострова

Украина намерена освободить Крым от российских окупантов. Владимир Зеленский уже сообщил, какое будущее ждет освобожденный полуостров

В Украине идет деоккупация территорий, захваченных во время полномасштабного вторжения россии. Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявлял, что твердо решил освободить Крым от россиян, несмотря на возможное несогласие союзников. Украинский генерал пообещал сделать это как только будет возможность.

Президент Украины Владимир Зеленский уже сделал заявление по поводу будущего Крыма после деоккупации, подчеркнув, что не стоит рассчитывать, что украинский полуостров станет туристическим оазой.

"Крым после деоккупации будет "туристическим оазисом" — это не правда. Флот будет, военная защита украинского Крыма будет. Никто больше не позволит иметь возможность снова оккупировать Крым", — подчеркнул Зеленский.

Владимир Зеленский рассказал, что будет с Крымом после деоккупации

Он конкретизировал, что после возобновления контроля над Крымским полуостровом Вооруженные Силы Украины и другие составляющие сил безопасности и обороны будут размещены и будут действовать на территории Автономной Республики Крым и Севастополя с учетом необходимости обеспечения безопасности Украины и всего Азово-Черноморского региона. Безопасность международного гражданского судоходства в Азово-Черноморском регионе может гарантироваться только после деоккупации Крымского полуострова и с участием Украины.

Кроме того, по словам президента, совместно со странами НАТО уже готовится союз "стран Черноморского побережья" для совместной защиты от россии.

Ранее "Телеграф" писал, что глава оборонного ведомства дал положительный прогноз по деоккупации Крыма.