У Кривому Розі на шахті загинув гірник: раніше на комбінат вже надходили скарги

Ще один гірник отримав травми

На шахті "Тернівська" АТ "Криворізький залізорудний комбінат" у Кривому Розі стався обвал. Внаслідок інциденту загинув гірник.

Про це повідомляє місцеве видання "Перший Криворізький". За даними журналістів, загиблому чоловікові було 43 роки.

Інформацію про обвал на шахті виданню підтвердили у прес-службі Криворізького районного управління поліції. Там зазначили, що під час обвалу на шахті проводились роботи.

За попередньою інформацією, внаслідок трагедії травми отримав 39-річний гірник. На місце подій прибули правоохоронці.

Як повідомив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець, обвал стався у шахті залізорудного комбінату під час виконання робіт із підвищеною небезпекою.

Він додав, що ще до початку повномасштабної війни незалежна профспілка гірників України фіксувала порушення адміністрацією КЗРК норм безпеки праці та просила відреагувати на це, але реакції не було.

Раніше "Телеграф" писав про те, що у квітні під час загоряння метану на шахті на заході Словаччини постраждали дев’ятеро людей, серед них один громадянин України.