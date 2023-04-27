У Словаччині під час загоряння метану на шахті постраждав українець (фото)

У Словаччині під час пожежі на шахті постраждав українець

26 квітня під час займання метану на шахті на заході Словаччини постраждали дев’ятеро людей, у тому числі й один громадянин України.

Як пише місцеве агентство RMF24, інцидент стався біля містечка Новаки.

За даними міністра економіки Словаччини Карела Хірмана, на шахті почалося несподіване горіння метану, але вибуху не було.

У зоні займання на той час було близько 70 шахтарів, дев’ять із яких отримали опіки. За словами Хірмана, всі постраждалі змогли самостійно піднятися на поверхню, звідки шахтарів із найважчими опіками евакуювали гелікоптерами.

Влада також зазначає, що четверо постраждалих перебувають у важкому стані, серед них двоє громадян Польщі.

Раніше "Телеграф" писав про те, що під окупованим Луганськом сталася масштабна пожежа. Спалахнуло на шахті "Луганська-1" у селищі Ювілейному. Також ми повідомляли, що 14 жовтня у вугільній шахті в турецькій провінції Бартін на півночі країни стався вибух, після чого спалахнула пожежа.