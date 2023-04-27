В Словакии при возгорании метана на шахте пострадал украинец (фото)

В Словакии при пожаре на шахте пострадал украинец

26 апреля при возгорании метана на шахте на западе Словакии пострадали девять человек, в том числе и один гражданин Украины.

Как пишет местное агентство RMF24, инцидент произошел возле городка Новаки.

По данным министра экономики Словакии Карела Хирмана, на шахте началось неожиданное горение метана, но при этом взрыва не было.

В зоне возгорания в то время было около 70 шахтеров, девять из которых получили ожоги. По словам Хирмана, все пострадавшие смогли самостоятельно подняться на поверхность, откуда шахтеров с самыми тяжелыми ожогами эвакуировали вертолетами.

Власти также отмечают, что четверо пострадавших пребывают в тяжелом состоянии, среди них двое граждан Польши.

Ранее "Телеграф" писал о том, что под оккупированным Луганском произошел масштабный пожар. Вспыхнуло на шахте "Луганская-1" в поселке Юбилейном. Также мы сообщали, что 14 октября в турецкой угольной шахте в провинции Бартин на севере страны произошел взрыв, после чего разгорелся пожар.