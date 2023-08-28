"Спойлери 2024 року": російське посольство визнало Крим українським, у мережі сміються

Відомство також визнало Тайвань та Косово незалежними

Посольство росії в ПАР намагалося похвалитися розширенням союзу БРІКС, але водночас визнало, що Крим це Україна, попри всі спроби кремля довести протилежне.

Відповідне зображення було оприлюднено дипломатичним відомством у соцмережі X (колишній Twitter), але потім повідомлення було видалено.

"Реалії нового, багатополярного світу", — йшлося у підписі до зображення.

Цікаво також те, що на карті, яку оприлюднило офіційне представництво росії, Тайвань не є частиною Китаю, а Косово не визнано частиною Сербії.

Користувачів мережі ця карта неабияк розсмішила, а деякі зазначили, що на картинці зазначено, що це карта БРІКС у 2024 році, а росія готує Крим до повернення в Україну.

Варто нагадати, що окупанти наприкінці вересня минулого року провели псевдореферендуми на окупованих територіях України та очікувано заявили про "приєднання" чотирьох областей до росії. Втім, їхні територіальні претензії більшість світу не підтримала.

Попри це в самій рф вже було прийнято закон про покарання за поширення карток, на яких не зображені "нові регіони". Тепер росіянам за це загрожує штраф та арешт на 15 діб.