Ведомство также признало Тайвань и Косово независимыми

Посольство россии в ЮАР пыталось похвастаться расширением союза БРИКС, но вместе с тем признало, что Крым это Украина несмотря на все попытки кремля доказать обратное.

Соответствующее изображение было обнародовано дипломатическим ведомством в соцсети X (бывший Twitter), но затем сообщение было удалено.

"Реалии нового, многополярного мира", — говорилось в подписи к изображению.

Любопытно также и то, что на карте, которую обнародовало официальное представительство россии, Тайвань не является частью Китая, а Косово не признано частью Сербии.

Пользователей сети эта карта изрядно рассмешила, а некоторые отметили, что на картинке указано, что это карта БРИКС в 2024 году и россия готовит Крым к возвращению в Украину.

Стоит напомнить, что оккупанты в конце сентября прошлого года провели псевдореферендумы на оккупированных территориях Украины и ожидаемо заявили о "присоединении" четырех областей к россии. Впрочем, их территориальные претензии большая часть мира не поддержала.

Несмотря на это в самой россии уже был принят закон о наказании за распространение карт, на которых не изображены "новые регионы". Теперь россиянам за это грозит штраф и арест на 15 суток.