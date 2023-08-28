Автор відомої фрази "Тому що отримали ...." став генералом: що відомо про "Маршала"

"Маршал" прославився на початку війни крилатою фразою про втечу "кадировців"

Начальник Департаменту патрульної поліції Національної поліції України полковник Євген Жуков отримав нове звання. Президент присвоїв йому генерала поліції третього рангу.

Про це йдеться в Указі Володимира Зеленського №536/2023. Присвоєне нове звання ще 24 серпня 2023 року.

Перед тим, як очолити патрульну поліцію, Євген Жуков служив у ЗСУ та обороняв Донецький аеропорт у 2014 році у складі 79-ї ОАЕМБр. Під час участиі в АТО отримав позивний "Маршал", який залишився за ним досі.

У листопаді 2019 року "Маршал" та кілька опозиційних нардепів стали на захист групи військових Головного управління розвитку та супроводу матеріального забезпечення (ГУРСМЗ) Міноборони України на чолі з відомим генералом Дмитром Марченком. Їх звинувачували у закупівлі неякісних бронежилетів. Під час судового розгляду "Маршал" взяв на поруки першого заступника начальника Головного управління Сергія Почтаренка.

Також Євген Жуков автор легендарної фрази "Тому, що отримали пі*ди!", яка стала мемом на просторах Інтернету. Цією фразою він відреагував на втечу "кадировців" із Київської області. Спочатку вони записували ролики в TikTok про те, як кидають український прапор і ставлять свій з криками "Ахмат сила", але в результаті втекли з Київської області разом із залишками путінської армії.

"Чому? Тому, що отримали пі*ди!", — лаконічно прокоментував "Маршал".

Сам Євген Жуков також відреагував на надання нового звання. У своєму каналі в Telegram він опублікував фото, як складав присягу у далекому серпні 2003 року, а поряд — фото у формі патрульної поліції.

"Серпень 2003, прийняв військову присягу на вірність українському народу. Минуло 20 років. Працюємо далі. Дякую", — підписав фото "Маршал".

Раніше "Телеграф" розповідав, що військові без вищої освіти зможуть стати офіцерами. Володимир Зеленський підписав указ.