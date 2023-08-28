Автор известной фразы "Потому что получили ...." стал генералом: что известно о "Маршале"

"Маршал" прославился в начале войны крылатой фразой о бегстве "кадыровцев"

Начальник Департамента патрульной полиции Национальной полиции Украины полковник Евгений Жуков получил новое звание. Президент присвоил ему генерала полиции третьего ранга.

Об этом сказано в Указе Владимира Зеленского №536/2023. Присвоено новое звание было еще 24 августа 2023 года.

Перед тем, как возглавить патрульную полицию, Евгений Жуков служил в ВСУ и оборонял Донецкий аэропорт в 2014 году в составе 79-й ОАЭМБр. Во время участия в АТО получил позывной "Маршал", который остался за ним до сих пор.

В ноябре 2019 года "Маршал" и несколько оппозиционных нардепов встали на защиту группы военных Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения (ГУРСМО) Минобороны Украины во главе с известным генералом Дмитрием Марченко. Их обвиняли в закупке некачественных бронежилетов. В ходе судебного разбирательства "Маршал" взял на поруки первого заместителя начальника Главного управления Сергея Почтаренко.

Также Евгений Жуков автор легендарной фразы "Потому, шо получили пи*ды!", которая стала мемом на просторах Интернета. Этой фразой он отреагировал на бегство "кадыровцев" из Киевской области. Сначала они записывали ролики в TikTok о том, как бросают украинский флаг и ставят свой с криками "Ахмат сила", но в и итоге сбежали из Киевской области вместе с остатками путинской армии."

"Почему? Потому, шо получили пи*ды!", — лаконично прокомментировал "Маршал".

Сам Евгений Жуков также отреагировал на присвоение нового звания. В своем канале в Telegram он опубликовал фото, как принимал присягу в далеком августе 2003 года, а рядом — фото в форме патрульной полиции.

"Август 2003, принял военную присягу на верность украинскому народу. Прошло 20 лет. Работаем дальше. Спасибо", — подписал фото "Маршал".

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