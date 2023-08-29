Слід бути дуже уважними: синоптик зробив попередження у зв’язку з аномальною спекою в Україні

Спека ніяк не закінчується, і це може мати свої наслідки

У 2023 році літо здивувало українців і землян загалом аномальною погодою — і хоча на календарі вже останні дні літа, спека поки що не думає спадати.

У зв’язку з цим найближчим часом в Україні триматиметься найвищий рівень пожежної небезпеки і потрібно бути обережними. Про це у коментарі для "Телеграфу" висловився відомий український синоптик, кандидат географічних наук Ігор Кібальчич.

Синоптик розповів, що за рахунок низки метеорологічних факторів над Україною утримується щось на кшталт "купола" з аномально високими температурами. З приходом вересня температура дещо спаде, проте все одно температурні показники залишаться на рівні вище за середні кліматичні показники.

Так, період аномально високих температур затягується, тому найближчим часом в більшості областей України очікується 5 клас пожежної небезпеки.

"Слід бути дуже уважними при поводженні з вогнем на відкритій місцевості, а також не розводити багаття в зоні лісових насаджень", — попереджає Кібальчич.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, якою буде осінь в Україні у 2023 році.