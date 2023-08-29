Следует быть очень внимательными: синоптик сделал предупреждение в связи с аномальной жарой в Украине

Жара никак не заканчивается, и это может иметь свои последствия

В 2023 году лето удивило украинцев и землян в целом аномальной погодой, — и хотя на календаре уже последние дни лета, жара пока не думает спадать.

В связи с этим в ближайшее время в Украине будет держаться наивысший уровень пожарной опасности, и нужно быть осторожными. Об этом в комментарии для "Телеграфа" высказался известный украинский синоптик, кандидат географических наук Игорь Кибальчич.

Синоптик рассказал, что за счет ряда метеорологических факторов над Украиной удерживается подобие "купола" с аномально высокими температурами. С приходом сентября температура несколько спадет, однако все равно температурные показатели останутся на уровне выше средних климатических показателей.

Так, период аномально высоких температур затягивается, в связи с чем в ближайшее время в большинстве областей Украины ожидается 5 класс пожарной опасности.

"Следует быть предельно внимательными при обращении с огнём на открытой местности, а также не разводить костры в зоне лесных насаждений", — предупреждает Кибальчич.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какой будет осень в Украине в 2023 году.