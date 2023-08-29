Провокації і не тільки: генерал розповів про можливі загрози з боку Білорусі

Не виключено, що рф шукатиме нові приводи відновлення активних дій на північному напрямку

Наразі Україна повністю контролює обстановку на кордоні з Білоруссю, різких її змін не передбачається, а російський наземний компонент у повному складі виведено з країни та перебуває у складі резерву об’єднаного угруповання військ рф, частини якого ведуть наступ на Куп’янському/Лиманському напрямку. Однак росія може використовувати заплановані на початок вересня навчання ОДКБ у Білорусі для легітимізації нарощування військової присутності.

Про це попередив командувач Об’єднаних Сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв. Він зазначив, що з огляду на те, що росія так і не досягла стратегічних цілей, не виключено, що вона шукатиме нові приводи відновлення активних дій на північному напрямку. Не можна виключати провокації та диверсії з боку ворога на українсько-білоруському кордоні.

Водночас як наголосив Наєв, наразі ознак формування ударних угруповань у смузі ОСУВ "Північ" не виявлено. Наявний там контингент військ готовий переважно до стримуючих та оборонних дій на власній території.

"Однак ризик загрози застосування диверсійно-розвідувальних сил з території Білорусі не виключається, тому вже зараз ми вживаємо заходів щодо підвищення наших контрдиверсійних та оборонних можливостей", — резюмував Наєв.

Як повідомляв "Телеграф", найманці ПВК "Вагнера", які після провального заколоту свого ватажка євгена пригожина вирушили до Білорусі, отримують там нові паспорти на інші імена. Таким чином вони отримують можливість в’їжджати на територію ЄС через прикордонні переходи для здійснення диверсій та терактів.