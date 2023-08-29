Дитячий садок у Кременчуці розірвав договір на купівлю термометра за 384 млн грн

Садок хотів придбати одну одиницю товару

Дитячий садок у місті Кременчук Полтавської області був змушений розірвати договір на купівлю кухонного термометра за 384 мільйони гривень. Насправді він коштує менше ніж 200 гривень, а у документацію закралася помилка.

Про невдалу закупівлю стало відомо з даних на сайті Рrozorro. Переможець тендеру на покупку одного кухонного термометра для кременчуцького дитячого садка №63 (місцевий підприємець Андрій Чорноіван) вказав його ціну — 384 мільйони 100 тисяч гривень.

Варто зазначити, що на популярній платформі для продажу аналогічний термометр в середньому продається за 159 гривень. Є моделі і за 360. Можливо, той, який мав закупити садок, коштував 384 гривні, а не 384 тисячі гривень, але звідкись з’явилося ще кілька нулів.

На сайті Рrozorro зазначається, що договір було розірвано. Вказана причина — "у зв’язку з механічною помилкою".

Раніше ми розповідали, що у тому ж Кременчуці міська рада вирішила закупити 15 ігрових ноутбуків за ціною 99 тисяч за один ноут. При цьому таку модель можна купити за ціною близько 63 тисяч гривень. Мерія хоче купити ноутбуки Dream Machines RG3060-15 (RG3060-15UA38).

Як повідомляв "Телеграф", ДП "Служба місцевих автомобільних доріг у Закарпатській області" запросило ремонт ділянки дороги від Ясині до Чорної тиси (8 кілометрів) майже за 600 мільйонів гривень.