Детский сад в Кременчуге расторг договор на покупку термометра за 384 млн грн

Садик хотел приобрести одну единицу товара

Детский сад в городе Кременчуг Полтавской области был вынужден расторгнуть договор на покупку кухонного термометра за 384 миллионов гривен. На самом деле он стоит меньше 200 гривен, а документацию закралась ошибка.

О неудавшейся закупке стало известно из данных на сайте Рrozorro. Победитель тендера на покупку одного кухонного термометра для кременчугского детского сада №63 (местный предприниматель Андрей Черноиван) указал его цену — 384 100 002 гривен.

Стоит отметить, что на популярной платформе для продаж аналогичный термометр в среднем продается за 159 гривен. Есть модели и за 360. Возможно, тот, который должен был закупить садик, стоил 384 гривны, а не 384 тысячи гривен, но откуда-то появилось еще несколько нулей.

На сайте Рrozorro отмечается, что договор был расторгнут. Указанная причина — "в связи с механической ошибкой".

Ранее мы рассказывали, что в том же Кременчуге городской совет решил закупить 15 игровых ноутбуков по цене 99 тысяч за один ноут. При этом такую модель в Украине можно купить по цене около 63 тысяч гривен. Мэрия хочет купить ноутбуки Dream Machines RG3060-15 (RG3060-15UA38).

Как сообщал "Телеграф", ГП "Служба местных автомобильных дорог в Закарпатской области" запросило ремонт участка дороги от Ясини до Черной тисы (8 километров) за почти 600 миллионов гривен.