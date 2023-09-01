Коли українська дається важко: мер Чорноморська привітав дітей не з тим днем (відео)

Відео було видалено з офіційного каналу, але до цього паблики встигли поширити його

Мер міста Чорноморська Одеської області Василь Гуляєв потрапив у безглузду ситуацію під час вітання городян із Днем знань. Його звернення цього святкового дня звучало б цілком логічно, якби він не переплутав дати.

Відповідне відео спочатку опубліковано на офіційному YouTube-каналі Чорноморської міської ради, а також його підхопили місцеві Telegram-канали.

"Добрий день! Вітаю всіх зі святом. Зі святом 1 березня. Вітаю першокласників, вітаю випускників, ну і, звичайно ж, усіх учнів", — сказав Гуляєв.

Варто зазначити, що на даний момент ролик уже видалено з каналу Чорноморської мерії. Очевидно, у міськраді звернули увагу на помилку. Проте місцеві паблики ще раніше встигли розповсюдити це відео.

Нагадаємо, фотокореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побував на святі 1 вересня в одній із київських шкіл та показав, як сьогодні цей день проходив у учнів. Що цікаво, більша частина учнів того свята воліла прийти до школи у вишиванках. До слова, у цьому році в Україні підуть до шкіл 340 тисяч дітей.