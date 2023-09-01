Когда украинский даётся тяжело: мэр Черноморска поздравил детей не с тем днем (видео)

Видео было удалено с официального канала, но до этого паблики успели его распространить

Мэр города Черноморска Одесской области Василий Гуляев попал в нелепую ситуацию во время поздравления горожан с Днем знаний. Его обращение в этот праздничный день звучало бы вполне логично, если бы он не перепутал даты.

Соответствующее видео было изначально опубликовано на официальном YouTube-канале Черноморского городского совета, а также его подхватили местные Telegram-каналы.

"Добрый день! Поздравляю всех с праздником. С праздником 1 марта (дословно — зі святом 1 березня, — Ред.). Поздравляю первоклассников, поздравляю віпускников, ну и, конечно же, всех учеников", — сказал Гуляев.

Стоит отметить, что на данный момент ролик уже удален с канала Черноморской мэрии. Видимо, в горсовете обратили внимание на ошибку. Однако местные паблики еще ранее успели распространить это видео.

Напомним, фотокорреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побывал на празднике 1 сентября в одной из киевских школ и показал, как сегодня этот день проходил у учеников. Что интересно, большая часть учеников в тот праздник предпочла прийти в школу в вышиванках.