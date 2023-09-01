Ще один скандал? Міноборони закупило неякісну їжу для ЗСУ на 430 млн гривень

Харчування не відповідало встановленим законодавством нормам

Міністерство оборони України, навколо якого не вщухають скандали, закупило мільйон неякісних продуктових наборів для Збройних сил, уклавши додаткову угоду із комерційною структурою. Загальна вартість становила 430 млн гривень.

Цією угодою підтверджено факт ухвалення МО неякісної продукції. Про це у п’ятницю, 1 вересня, повідомили у Державному бюро розслідувань.

"Прокурори Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора в суді довели незаконність положень додаткової угоди до договору про закупівлю продуктових наборів для військовослужбовців Збройних Сил України, укладеного Міністерством оборони України з комерційним товариством", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що додатковою угодою передбачено закупівлю продуктових наборів, які не відповідають встановленим законодавством нормам харчування для військовослужбовців. Крім того, ці набори також не забезпечують належного задоволення їхніх потреб військових.

"При активній принциповій позиції прокурорів судом підтверджено, що укладання такої додаткової угоди в договір відбулося, порушуючи вимоги чинного законодавства, і суперечить інтересам держави", - сказали в ДБР.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні спалахнув скандал навколо Міноборони через закупівлю курток за нібито завищеними цінами у турецької компанії. Пізніше стало відомо, що одним із власників фірми є племінник нардепа із "Слуги народу" Геннадія Касая.