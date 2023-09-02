До 10 градусів Цельсія: які області України найбільше зачепить похолодання

Поки спостерігається помірне зниження температури, далі буде ще холодніше

Початок осені в 2023 році більше нагадує продовження літа, проте в деяких областях України все ж таки почалося помітне похолодання.

У деяких областях температура повітря може опуститися до рекордно низьких 10 градусів Цельсія. Про це можна судити за прогнозами синоптиків "Укргідрометцентру" на найближчий час.

У суботу, 2 вересня, найсильніше температура повітря може опуститися у Вінницькій та Івано-Франківській областях — там уночі може бути лише 10-12 градусів тепла. Близько 11-13 градусів очікується в інших західних та північних областях України. Вдень там у середньому буде 22-26 градусів.

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У неділю, 3 вересня, найнижча температура очікується у Рівненській, Сумській, Волинській, Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Хмельницькій областях. Там може бути холод до 11-12 градусів уночі, а вдень — 19-21 градус тепла. До того ж, у західних областях пройдуть грозові дощі.

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У понеділок, 4 вересня, температури залишаться приблизно на тому ж рівні, проте дощі накриють практично всю територію України.

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У вівторок і середу, 5-6 вересня, у більшості регіонів дещо потеплішає, але, згідно з прогнозами синоптиків, це буде тимчасово перед ще більшим похолоданням.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, якою буде осінь 2023 року в Україні.