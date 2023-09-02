До 10 градусов Цельсия: какие области Украины больше всего затронет похолодание

Пока наблюдается умеренное понижение температуры, дальше будет еще холоднее

Начало осени в 2023 году больше напоминает продолжение лета, однако в некоторых областях Украины все же наступило заметное похолодание.

В некоторых областях температура воздуха и вовсе может опуститься до рекордно низких 10 градусов Цельсия. Об этом можно судить по прогнозам синоптиков "Укргидрометцентра" на ближайшее время.

В субботу, 2 сентября, сильнее всего температура воздуха может опуститься в Винницкой и Ивано-Франковской областях, — там ночью может быть всего 10-12 градусов тепла. Около 11-13 градусов ожидается в других западных и в северных областях Украины. Днем же там в среднем будет 22-26 градусов.

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В воскресенье, 3 сентября, ниже всего температура ожидается в Ровенской, Сумской, Волынской, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Хмельницкой областях. Там может быть холод до 11-12 градусов ночью, а днем, — 19-21 градус тепла. К тому же в западных областях пройдут грозовые дожди.

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В понедельник, 4 сентября, температуры останутся приблизительно на том же уровне, однако дожди накроют уже практически всю территорию Украины.

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Во вторник и среду, 5-6 сентября, в большинстве регионов несколько потеплеет, но, согласно с прогнозами синоптиков, это будет временно, перед еще большим похолоданием.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какой будет осень в 2023 году в Украине.