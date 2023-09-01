Когда начнется похолодание в Украине: синоптик назвал дату

Осень пока буксует, но уже скоро начнет полноценно вступать в свои права

Хотя на календаре уже сентябрь, погода в Украине пока остается почти что летней, — но это ненадолго.

Как уверяет украинский синоптик, кандидат географический наук Игорь Кибальчич, уже через считанные дни начнется метеорологическая осень. Об этом он высказался в эксклюзивном комментарии для "Телеграфа".

По его прогнозам, антициклональная деятельность установится на большей части Европы уже после 10 сентября, — ориентировочно тогда же изменится и погода в Украине. Осадков станет довольно мало, возрастет пожарная опасность в лесных зонах в восточных и южных регионах.

Однако начнет заметно опускаться среднесуточная температура воздуха. Так, днем будет в среднем 19-25 градусов Цельсия, в то время как ночью местами температура будет опускаться до отметок в 6-13 градусов. Теплее всего традиционно будет в южных областях, где днем может быть 22-28 градусов, а ночью, — 12-18 градусов.

Как известно, с 1 сентября Украину накрыли грозы, шквал и грады, однако температура воздуха остается довольно высокой, летней. Такие тенденции сохранятся еще несколько дней.

Ранее синоптики рассказывали для "Телеграфа", какой будет погода в течение всей осени в Украине.