Коли розпочнеться похолодання в Україні: синоптик назвав дату

Осінь поки що буксує, але вже скоро почне повноцінно вступати у свої права

Хоча на календарі вже вересень, погода в Україні поки що залишається майже літньою — але це ненадовго.

Як запевняє український синоптик, кандидат географічних наук Ігор Кібальчич, вже за лічені дні розпочнеться метеорологічна осінь. Про це він висловився в ексклюзивному коментарі для "Телеграфу".

За його прогнозами, антициклональна діяльність встановиться на більшій частині Європи вже після 10 вересня, — орієнтовно тоді зміниться і погода в Україні. Опадів стане досить мало, зросте пожежна небезпека у лісових зонах у східних та південних регіонах.

Однак почне помітно опускатись середньодобова температура повітря. Так, вдень буде в середньому 19-25 градусів Цельсія, тоді як уночі місцями температура опускатиметься до позначок 6-13 градусів. Найтепліше традиційно буде у південних областях, де вдень може бути 22-28 градусів, а вночі — 12-18 градусів.

Як відомо, з 1 вересня Україну накрили грози, шквал та гради, проте температура повітря залишається досить високою, літньою. Такі тенденції збережуться ще протягом кількох днів.

Раніше синоптики розповідали для "Телеграфу", якою буде погода протягом всієї осені в Україні.