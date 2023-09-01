Лето не заканчивается — "тридцатки" не исчезают: синоптики дали прогноз на всю неделю

В большинстве областей пройдут кратковременные дожди с грозой, возможны порывы ветра, говорят в Укргидрометцентре

Рекордная жара, наблюдавшаяся в Украине практически всю неделю, немного отступила. Впрочем, по прогнозам синоптиков, в первые дни календарной осени будут сохраняться еще вполне летние температуры, да и среднемесячная температура сентября этого года будет на 1-2 градуса выше нормы.

Какой же погоды следует ожидать в Украине в выходные и в течение следующей недели? Об этом узнавал сайт "Телеграф".

По данным Укргидрометцентра, в субботу, 2 сентября, на западе страны пройдут дожди. На остальных территориях небо будет затянуто облаками, которые все же имеют все шансы превратиться в дождевые.

— 2 и 3 сентября ожидается неустойчивая погода. В большинстве областей Украины пройдут кратковременные дожди с грозами, – пояснила "Телеграфу" синоптик Укргидрометцентра Диана Кривобок.

Однако летние дожди в выходные особенно не собьют температуру воздуха, хотя ночью уже будет прохладнее.

Температура воздуха будет составлять 9-14 градусов тепла ночью, а днем — 22-27 градусов тепла. На юге и востоке будет теплее как ночью (15-20 градусов тепла), так и днем (25-30 градусов), добавила синоптик.

В понедельник, 4 сентября, осадки покроют уже всю территорию страны.

— В большинстве областей пройдут кратковременные дожди с грозой, возможны порывы ветра, — подчеркивает Кривобок.

А вот температурная картина в начале новой рабочей недели по сравнению с выходными существенно не изменится.

На западе, в центре и на севере Украины ночью синоптики прогнозируют от 12 до 16 градусов с отметкой "плюс", а днем воздух прогреется до +21-26 градусов. На востоке и юге жарче: ночью от 16 до 19 градусов тепла, и днем около 30 градусов выше нуля.

— Во вторник, 5 сентября, в южной части Украины, центральных и восточных областях ожидаются местами кратковременные осадки. На остальной территории без осадков.

Температура воздуха ночью будет 11-17 градусов тепла, а днем 22-28 градусов выше нуля. На юге и юго-востоке страны ночью 14-20 градусов тепла, а днем 25-31 градус выше нуля, — добавила синоптик.

На экваторе рабочей недели, в среду, 6 сентября, дожди синоптики не прогнозируют, хотя небо над всей страной будет затянуто облаками. Что касается температурной картины, то она останется почти без изменений.

Стабильная будет погода и до конца следующей недели.

— С 7 по 11 сентября будет преобладать погода без осадков. Температуры ночью 11-17 градусов тепла, а днем 19-25 тепла. На юге теплее: 13-19 градусов выше нуля ночью, а в дневные часы 22-28 градусов тепла, — резюмировала Диана Кривобок.

Напомним, что, по прогнозу украинского синоптика, кандидата географических наук Игоря Кибальчича, ближе к третьей декаде сентября температурные столбики поползут вниз и возможны первые заморозки.