Літо не закінчується — "тридцятки" не зникають: синоптики дали прогноз на весь тиждень

У більшості областей пройдуть короткочасні дощі з грозою, можливі пориви вітру, кажуть в Укргідрометцентрі

Рекордна спека, що спостерігалася в Україні практично весь тиждень, трохи відступила. Втім, за прогнозами синоптиків, у перші дні календарної осені будуть зберігатися ще цілком літні температури, та й загалом середньомісячна температура вересня цього року буде на 1-2 градуси вищою за норму.

Якої ж погоди слід чекати в Україні на вихідних і протягом наступного тижня? Про це дізнавався сайт "Телеграф".

За даними Укргідрометцентру, в суботу, 2 вересня, на заході країни пройдуть дощі. На решті територій небо буде затягнуте хмарами, які все ж таки мають всі шанси перетворитися на дощові.

— 2 та 3 вересня очікується нестійка погода. У більшості областей України пройдуть короткочасні дощі з грозами, — пояснила "Телеграфу" синоптик Укргідрометцентру Діана Кривобок.

Однак літні дощі на вихідних особливо не зіб’ють температуру повітря, хоча вночі вже буде прохолодніше.

Температура повітря становитиме 9-14 градусів тепла вночі, а вдень — 22-27 градусів тепла. На півдні та сході буде тепліше як вночі (15-20 градусів тепла), так і вдень (25-30 градусів), додала синоптик.

В понеділок, 4 вересня, опади накриють вже всю територію країни.

— У більшості областей пройдуть короткочасні дощі з грозою, можливі пориви вітру, — підкреслює Кривобок.

А от температурна картина на початку нового робочого тижня, порівняно з вихідними, суттєво не зміниться.

На заході, в центрі та на півночі України вночі синоптики прогнозують від 12 до 16 градусів з позначкою "плюс", а вдень повітря прогріється до +21-26 градусів. На сході та півдні спекотніше: вночі від 16 до 19 градусів тепла, і вдень близько 30 градусів вище нуля.

— У вівторок, 5 вересня, у південній частині України, центральних і східних областях очікуються місцями короткочасні опади. На решті території без опадів.

Температура повітря вночі становитиме 11-17 градусів тепла, а вдень 22-28 градусів вище нуля. На півдні та південному сході країни вночі 14-20 градусів тепла, а вдень 25-31 градус вище нуля, — додала синоптик.

На екваторі робочого тижня, у середу, 6 вересня, дощів синоптики не прогнозують, хоча небо над усією країною буде затягнуте хмарами. Що ж стосується температурної картини, то вона залишиться майже без змін.

Стабільною буде погода і до кінця наступного тижня.

— З 7 по 11 вересня переважатиме погода без опадів. Температури вночі 11-17 градусів тепла, а вдень 19-25 тепла. На півдні тепліше: 13-19 градусів вище нуля вночі, а в денні години 22-28 градусів тепла, — резюмувала Діана Кривобок.

Нагадаємо, що за прогнозом українського синоптика, кандидата географічних наук Ігоря Кібальчича, ближче до третьої декади вересня температурні стовпчики поповзуть униз і можливі перші заморозки.